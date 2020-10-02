Kovid-19'a yakalanan Trump'ın seçim etkinlikleri ertelenecek ya da sanal ortamda yapılacak

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce duyurusu yapılan seçim kampanyası etkinliklerinin bir süreliğine ertelendiği ya da sanal ortama taşındığı duyuruldu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce duyurusu yapılan seçim kampanyası etkinliklerinin bir süreliğine ertelendiği ya da sanal ortama taşındığı duyuruldu.

Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından, 3 Kasım'daki seçimler için Trump'ın etkinliklerinin akıbeti de merak edilen bir unsur oldu.

Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, yaptığı yazılı açıklamada, "Daha önce duyurusu yapılan Trump'ın katılacağı kampanya etkinlikleri, ya sanal ortama taşınacak ya da bir süreliğine ertelenecek. Ayrıca daha önce Trump ailesinin katılacağı duyurulan etkinlikler de bir süreliğine ertelenecek." ifadesini kullandı.

Henüz duyurusu yapılmamış etkinliklerin de tek tek değerlendirilip bir karara bağlanacağını belirten Stepien, "Bugün Kovid-19 testi negatif çıkan Başkan Yardımcısı Mike Pence, planlanan kampanya etkinliklerini yapmaya devam edecek. Trump hakkındaki diğer açıklamaları Beyaz Saray yapacak." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan