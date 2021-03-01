Koronavirüse yakalanan eski Bordum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan eski Bordum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma kaldırıldı

01.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:47
Koronavirüse yakalanan eski Bordum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yoğun bakıma kaldırıldı

Yeni tip koronavirüse yakalanan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon, AA muhabirine, kardeşinin pazar günü özel hastanedeki muayenesinde oksijen azalması tespit edildiğini belirtti.

Mahmut Kocadon "Tedaviye hastanede devam edilmesi tavsiye edilmiş. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Herhangi bir uyutma söz konusu değil, bilinci açık. Kendisiyle telefonla da görüştük. Kısa sürede hastalığı atlatmasını umut ediyorum." dedi.

Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un ise hastalığı atlattığı ve bugün yapılan testinin negatif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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