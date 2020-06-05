Kovid-19'a karşı vatandaşı bilgilendiren gönüllüler maske dağıtıyor
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Kovid-19'a karşı vatandaşı bilgilendiren gönüllüler maske dağıtıyor

Yozgat Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde "Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri" grubu oluşturdu.

05.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:34

Yozgat Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde "Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri" grubu oluşturdu.

Cadde ve sokaklarda vatandaşlara koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kuralların yazdığı broşürler ile maske dağıtan gönüllüler, evden dışarı çıkarken maske takılması, hijyen ve sosyal mesafe kurallara uyulması konusunda da bilgilendiriyor.

Gönüllüler maske takan vatandaşlara da teşekkür edip, karanfil veriyor.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, gazetecilere yaptığa açıklamada, koronavirüs salgınına karşı vatandaşların bilgilendirilmesi, uyarılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gönüllülerle çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Yurtlu, koronavirüsün etkilerinin geçmediğini, halkın rehavete kapılmaması için uyarıcı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "İş yerlerini ziyaret ediyoruz, vatandaşlarla birebir görüşerek maske veriyoruz, broşür veriyoruz. Sağlıklı yaşam işçin özellikle üç kural olan maske, hijyen ve mesafeye uyulmasını istiyoruz." dedi.

Esnaf İlhan Kadıoğlu ise uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek, halkın rehavete kapılmaması için bu tür bilinçlendirme çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Kovid-19'a karşı vatandaşı bilgilendiren gönüllüler maske dağıtıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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