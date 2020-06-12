Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç" (1)
Toplantıdan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Favipiravir ve yerli sentez ilaçtan görüntüler Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim...
12.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:21
Toplantıdan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
Favipiravir ve yerli sentez ilaçtan görüntüler Kovid-19'a karşı "ilk yerli sentez ilaç"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç görücüye çıktı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
"Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik"
"Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi hem mutluluk hem gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihraç edilmesi planlanıyor"
Kaynak: AA