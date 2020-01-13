Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı
Sosyal medya hesabından "El yapımı Ermeni baklavası" notuyla fotoğraf paylaşan Kourtney Kardashian, Türk takipçilerinin hışmına uğradı.
Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. 'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi.
TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN JET TEPKİ
Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram'ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.
Yapılan yorumlardan bazıları;
- Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al
- Baklava bizimdir bizim kalacak
- Baklava Türkler'indir haddini aşma
DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN HAREKETE İMZA ATMIŞTI
Kourtney Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarı hakkında 'Zafer' yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
İşte tepki çeken o paylaşım;
Haber Videosu: Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı
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ailecek sinir oluyorum bunlaraCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben de.2 Yayından Kaldır
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Baklavadan baska herseye benziyor bunun baklavadan haberi yokCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Baklavanın, Anavatanı Türkiye''dir. . . Siz kim oluyorsunuz lan. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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alman amerikalı gibi yaşarsınız baklavaya geldimi süper milli olursunuz ne akılsız adamlarsınız boş işlerle uğraşın bakalımCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yaniii buda ne şimdiiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunu takip eden salaklar varmı halen daha merak ediyorumCevap Yaz Yayından Kaldır