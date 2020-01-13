: Kourtney Kardashian'ın "Baklava" paylaşımına düştüğü not Türk takipçilerini ayaklandırdı

13.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:27

Kourtney Kardashian, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti. 'Ermeni Baklavası' yazılı paylaşıma, Türkler'den sert yorumlar geldi.

TÜRK TAKİPÇİLERİNDEN JET TEPKİ

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, dün Instagram'ın hikaye bölümünden baklava fotoğrafı paylaştı. Paylaşımına "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düşen Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları;

- Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al

- Baklava bizimdir bizim kalacak

- Baklava Türkler'indir haddini aşma

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN HAREKETE İMZA ATMIŞTI

Kourtney Kardashian, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan tasarı hakkında 'Zafer' yorumu yapmış ve sosyal medya hesabından da skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

İşte tepki çeken o paylaşım;

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