Kötü koku cinayeti ortaya çıkarttı

Kötü koku cinayeti ortaya çıkarttı Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, bir apartmandan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin bir dairede yaptığı incelemede öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Kötü koku cinayeti ortaya çıkarttı

BALIKESİR - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, bir apartmandan yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin bir dairede yaptığı incelemede öldürülmüş halde erkek cesedi bulundu.

Balıkesir'de, Hacıilbey mahallesi, Tekne Alan Sokakta bulunan Nuhoğlu Apartmanında yaşayan vatandaşlar, apartmandan gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun geldiği daireye girdi. Polis ekipleri evde öldürülmüş halde erkek cesedi ile karşılaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet büro amirliği ekipleri evde yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğünü ve ölen kişinin kimliğinin ise 54 yaşındaki Mustafa Duran'a ait olduğunu tespit etti. Duran'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahsın sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAŞKIN SARICA