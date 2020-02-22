Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
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Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen, ancak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmeye başlayan Arda Kural, TRT ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde boy gösterecek.

22.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:09
Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

Bir dönem yaşadığı zorluklarla gündeme gelen 'yerli Leonardo' olarak tanınan 'ın zor günleri geride kaldı.

'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

YÖNETMEN DUYURDU

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan '' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu.

İşte Arda Kural'ın son hali;


Haber Videosu

: Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
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