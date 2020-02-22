: Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü

22.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:09

Bir dönem yaşadığı zorluklarla gündeme gelen 'yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ın zor günleri geride kaldı.

'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel haber geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.

YÖNETMEN DUYURDU

Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan 'Tutunamayanlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu.

İşte Arda Kural'ın son hali;

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