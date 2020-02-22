Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen, ancak geçirdiği rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirmeye başlayan Arda Kural, TRT ekranlarında yayınlanan 'Tutunamayanlar' dizisinde boy gösterecek.
Bir dönem yaşadığı zorluklarla gündeme gelen 'yerli Leonardo' olarak tanınan Arda Kural'ın zor günleri geride kaldı.
'Eyvah Babam' dizisi ile ünlenen Arda Kural'dan güzel haber geldi. 2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Kural, setlere geri döndü.
YÖNETMEN DUYURDU
Arda Kural, TRT ekranlarında izleyici ile buluşan 'Tutunamayanlar' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Haberi 'Tutunamayanlar' dizisinin senarist ve yönetmenlerinden Osman Nail Doğan sosyal medyadan duyurdu.
İşte Arda Kural'ın son hali;
Haber Videosu: Kötü günleri geride bıraktı! Arda Kural setlere geri döndü
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Sarışın erkeleri, çekici bulmam; ama Arda , hariç! :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam rolünün adamı, çünkü o gerçek bir tutunamayan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Leonardo di Arda! :))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Türkiye, nin Leonardo,su senin bir gülüşün yeter; Arda! :))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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allah kimseyi akıldan zayi etmesin ne oldum demiyecen her zamanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dizi adi Arda, yimi kastediyor acaba. Basarilar Arda Kural.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır