KOTO'dan Kaymakam Cinbir'e ziyaret
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KOTO'dan Kaymakam Cinbir'e ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki heyet, bir süre önce ilimize atanan İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir'i ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti

24.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:07
KOTO'dan Kaymakam Cinbir'e ziyaret

Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Murat Barış, İbrahim Atalay, Mehmet Akif Şen ile Yusuf Erenkaya'nın yer aldığı KOTO heyeti, Ağustos ayında yayımlanan kararnameyle İlçe Kaymakamlığı görevine atanan 'i ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Bulut, KOTO'nun çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgiler paylaşarak, özellikle kentin hayatını ilgilendiren konularda desteğe ve işbirliğine her zaman hazır olduklarını belirtti. İzmit mesaisi süresince KOTO'nun çalışmalarını takip etme fırsatı bulduğunu ifade eden Kaymakam Cinbir, ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, İzmit'in ekonomik hayatı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Bültenler
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