KOTO'da perakendeciler için önemli seminer

Tüketici Hakem Heyetleri nasıl karar veriyor?

İlginin yoğun olduğu seminerde perakende sektörü temsilcilerine tüketici hakem heyetlerinin karar verme süreçleri ve perakendeci hakları konularında kapsamlı bilgiler verildi

Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğinde, "Tüketici Hakem Heyetleri Süreçlerinde Perakendecilerin Bilinçlendirilmesi Semineri" düzenledi. KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Murat Barış, Meclis Katip Üyesi Sema Kalafat, Meclis Üyesi Cafer Kozluca, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak, 10. Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Sefaoğlu ve Komite Üyesi Abdurrahman Yıldırım'ın birlikte ev sahipliği yaptığı programda, Ticaret İl Müdürlüğü Kocaeli Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Necip Fazlı Karabacak, İl Tüketici Hakem Heyeti Raportörü İsmail Sevim, İzmit İlçe Hakem Heyeti Raportörü Aslı Şahin, Gölcük İlçe Hakem Heyeti Raportörü Gürkan Yıldız, Körfez İlçe Hakem Heyeti Raportörü Uğur Yıldız ve perakendeci iş insanları yer aldı.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİNE VURGU

Seminer KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, perakende sektörünün ülke ekonomisindeki yeri ve önemini vurgulayan Anlıpak, sektörün dünyadaki hızlı gelişmeleri ve trendleri takip ederek, hızla uyum sağlaması ve böylelikle ülke ekonomisine daha fazla katkı yapacağına gerektiğine değindi. Seminer ile ilgili ilk sunum Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Necip Fazlı Karabacak tarafından gerçekleştirildi. Karabacak, tüketici hakem heyeti süreçlerinde, perakendecilerin hakları konusunda kapsamlı bilgiler verdi.

TÜKETİCİ VE PERAKENDECİ CAYMA HAKLARI

Ayıplı ve gizli ayıplı mallar ile cayma hakkı konularında genel bilgilendirmede bulunan Karabacak, taksitli satış sözleşmelerinde 7 gün içerisinde cayma hakkı olduğu fakat bu hakkın nakit satışları kapsamadığını ifade etti. Mesafeli satış (internet üzerinden) hakkında detaylı bilgi aktaran Hakem Heyeti Başkanı Karabacak, bu tür satışlarda ise cayma hakkının 14 gün olduğunu ve herhangi bir sebep göstermeksizin tüketicilerin bu cayma hakkını kullanabileceğini söyledi. Son olarak hakem heyetlerinin kimler tarafından oluştuğunu ve alınan kararların bağlayıcı nitelikte olduğu konusunu hatırlatan Karabacak, KOTO'ya seminer için teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler