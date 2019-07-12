KOTO'da özel yurtlar istişare toplantısı düzenlendi

Kocaeli Ticaret Odası'nın istişare toplantıları Özel Yurtlar Sektörü ile devam etti.

Kocaeli Ticaret Odası, sektörlerin adeta geleceğinin planlandığı istişare toplantılarını hız kesmeden sürdürüyor. Sektörlere dair sorunların ve çözüm önerilerinin sektör temsilcileri tarafından tespit edildiği toplantılarda, hayata geçirilecek projeler yine ortak akılla belirleniyor. Bu kapsamda, 20. Meslek Komitesi bünyesinde bulunan Özel Yurtlar Sektörü için istişare toplantısı düzenlendi. KOTO 20. Meslek Komitesi2nden Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erenkaya, Meclis Üyesi Eray Bodur ve Komite Üyesi Kadriye Sarımeşe'nin ev sahipliği yaptığı toplantıda, Kocaeli Özel Yurtlar Dernek Başkanı Davut Çelik ve çok sayıda yurt temsilcisi yer aldı.

ERENKAYA: KOTO İSTİŞARE İÇİN EN KIYMETLİ KURUMUMUZDUR

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Erenkaya, ortak sorunların, ortak çabayla daha kısa sürede çözüme kavuşturulacağına onan inancına vurgu yaparak, "KOTO olarak birlikte yönetime üst düzeyde hassasiyet gösteriyor, önem veriyoruz. Bu birlikteliğe destek vererek, görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Toplantıda görüşülen konular, rapor haline getirilerek, ilgili tüm kurumlarla paylaşılıp, çözümü için girişimlerde bulunulacaktır. KOTO sorunları tespit edip, çözebileceğimiz en kıymetli kurumumuzdur" dedi.

ÖZEL YURTLARDAN DESTEK

Akabinde görüş ve öneriler bölümüne geçildi. Özel yurt temsilcileri, "KYK Yurtlarında yatak kapasitesinin bir milyona çıkartılmasının planlandığını, söz konusu hedef devlete artı yük getireceğinden bunun özel yurtlar eliyle yapılmasının avantajlarını, böylelikle maliyetlerde yaşanacak düşüşün ülke ekonomisine katkısını, elektrik- su gibi konularda indirim anlaşması yapılması konusunu, yurtlara yapılan denetimleri, yurtların bağlı olduğu yönetmeliklerle ilgili ihtiyaç duyulan revizyonları, engelli öğrencilere özel yurt açılması gerekliliğini, öğrenci yurtlarına özel tanıtım broşürü hazırlanması ihtiyacını" görüşerek, değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Bültenler