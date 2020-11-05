Kosova Meclis Başkanı Osmani, cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek
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Kosova Meclis Başkanı Osmani, cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek

05.11.2020 20:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 21:02
Kosova Meclis Başkanı Osmani, cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından yasalara göre Meclis Başkanı Vjosa Osmani cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından yasalara göre Meclis Başkanı Vjosa Osmani cumhurbaşkanlığı görevine vekalet edecek.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görev devir-teslim töreninin Osmani ile Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin katılımıyla yapıldığı bildirildi.

Osmani, yayınladığı video mesajda, Kosova'nın istikrarı ve kurumlarının demokratik işleyişi konusunda halka garanti verdiğini belirterek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Kosova halkı birlik içinde olduğunu ve ortak projemiz Kosova Cumhuriyeti'ne güven duyduğunu göstermelidir." mesajı verdi.

Kosova'nın tarih boyunca birçok kez sınavdan geçtiğini söyleyen Osmani, mağdurun ve saldırganın eşitlenmemesi gerektiğini, bu noktada Arnavutların mağdur, Sırbistan'ın ise saldırgan olduğunu vurguladı.

Osmani, Sırbistan'ın Kosova'da 13 binden fazla insanı öldürdüğünü ve bunların 1133'ünün çocuk olduğunu belirterek, bölgede sürdürülebilir bir istikrar için mağdur ile saldırganın asla eşitlenmemesi gerektiğini tekrarladı.

Bu arada, Kosova yasalarına göre Cumhurbaşkanlığına vekalet görevi en fazla 6 ay sürecek.

Hükümetten de açıklama

Öte yandan, Kosova hükümetinden yapılan açıklamada ise gelişmelerin dikkatle takip edildiği belirtilerek, "Kosova Hükümeti, tarihin en aydınlık dönemlerinden olan, Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) ülkenin özgürlüğü için verdiği adil mücadeleye derinden inanıyor. Kimse bizim özgürlük mücadelemizi yargılayamaz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Thaçi, bugün düzenlediği basın toplantısında, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa eden Thaçi'nin görevi Nisan 2021'de sona eriyordu.

Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Agim Sulaj

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