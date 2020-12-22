Kosova'daki Türk askerlerinden sağlık alanına destek
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Kosova'daki Türk askerlerinden sağlık alanına destek

22.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:11
Kosova'daki Türk askerlerinden sağlık alanına destek

Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, Nene Tereza Aile Sağlığı Merkezi Hematoloji Bölümü'nü yeniledi.

Kosova'da NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, Nene Tereza Aile Sağlığı Merkezi Hematoloji Bölümü'nü yeniledi.

Kosova'da barış ve güvenliğin tesisine 20 yıldan fazla katkı sağlayan NATO'nun Barış Gücü KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, ülkede bir çok alanda olduğu gibi sağlık alanına da desteklerini sürdürüyor. Prizren'de konuşlu Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca Kosova'nın merkezi bölümündeki Klina şehrinde "Nene Tereza Aile Sağlığı Merkezi Hematoloji Bölümü" yenilenerek hizmete sunuldu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı sağlığın kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığı salgın döneminde insana ve insan sağlığına hizmet edecek bir projeyi daha Kosovalı kardeşlerimizle buluşturarak Türkiye ve Kosova arasındaki birlik ve beraberliğe, dayanışma ruhuna, tarihi dostluğumuza bir halka daha eklemiştir. Proje kapsamında Nene Tereza Aile Sağlığı Merkezine; İdrar Analizör Cihazı, Kan Sayım Cihazı, Mikroskop, Santrifüj Cihazı, Su Distilasyon Cihazı, Kan Alma Koltuğu, Klima, Kesintisiz Güç Kaynağı, Bilgisayar, Lazer Yazıcı, Masa, Sandalye ve Dolap alınmış, aynı zamanda bölümün aydınlatma sistemi, elektrik tesisatı, zemin ve duvar bakımları yapılarak fiziki şartları iyileştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Klina'da 2'nci projenin başarıyla tamamladığı belirtilerek, Kosova ile yüzyıllardır var olan kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişmesi için bundan sonrada projelere devam etmekten mutluluk duyacağı vurgulandı. - PRİŞTİNE

Kosova'daki Türk askerlerinden sağlık alanına destek
Kosova'daki Türk askerlerinden sağlık alanına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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