Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı
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Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı

13.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:07

Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla arttığı başkent Priştine ve 8 belediyede saat 19.00'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla arttığı başkent Priştine ve 8 belediyede saat 19.00'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle ülkede en çok vakanın kaydedildiği Priştine'de sokaklar boş kaldı.

Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı
Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı
Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı
Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkin Keçi

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