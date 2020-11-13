Kosova'da sokağa çıkma yasağı başladı
13.11.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:07
Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla arttığı başkent Priştine ve 8 belediyede saat 19.00'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.
Kosova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla arttığı başkent Priştine ve 8 belediyede saat 19.00'dan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Yasağın yürürlüğe girmesiyle ülkede en çok vakanın kaydedildiği Priştine'de sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkin Keçi