Kosova'da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kosova'da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kosova'da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu

Kosova'da hükümetin Covid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi.

Kosova'da hükümetin Covid-19 salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması biberonlarla protesto edildi.

Kosova'da muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti'nin üyeleri, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınını önlemek için aldığı son tedbirler kapsamında kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenlendi. Hükümetin söz konusu kararı, Başbakanlık binasının merdivenlerine onlarca biberon şişesi yerleştirilerek protesto edildi. Kreş ve çocuk yuvalarının kapatılması kararına karşı çıkan eylemciler, söz konusu kararla çocukların göz ardı edildiği ve kadınların toplumdaki yerinin zayıflatıldığını ileri sürdü. Polis, eylemcilere müdahale etmedi.

Sosyal Demokrat Partisi Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, camilerde ibadetlerine yapılmasına, mitingler düzenlenmesine, gastronomi sektörüne ve diğer birçok hizmet sektörünün çalışmasına izin verilirken, kreş ve çocuk yuvalarının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kuçi, hükümetin kadınları eve kapatarak, vaka sayısının azalmasıyla 17 Ekim'de yapılacak belediye seçimlerine yönelik seçim kampanyası yapmayı hedeflediğini savundu.

(Ercan Kasap/İHA)

Kosova'da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den velilerin merak ettiği soruya yanıt: Öğrencilerine ne aşı ne PCR zorunluluğu var

 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşirenin akılalmaz oyunu! Bazı kişilere yarım doz verip, şişeleri satmışlar

 Aşı karşıtlarının 'Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var' iddiası laboratuvarda çürütüldü

Aşı karşıtlarının "Sürüntü testleri ve maskelerde asbest gibi zararlı maddeler var" iddiası laboratuvarda çürütüldü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Yıldız Tilbe
Spor Gazeteler Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kosova'da muhalefetten biberonlu Covid-19 protestosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 20:26:09. #1.12#