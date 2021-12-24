Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi - Haberler
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Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Kasap - Haberler | Güncel

- Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi Kosova'da muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD), ülkedeki enerji krizini protesto etmek amacıyla Kosova Başbakanlık Binası avlusundaki Kosova bayraklarını indirerek yerine battaniye astı.

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- Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi

PRİŞTİNE - Kosova'da muhalefet partisi Sosyal Demokrat Parti (PSD), ülkedeki enerji krizini protesto etmek amacıyla Kosova Başbakanlık Binası avlusundaki Kosova bayraklarını indirerek yerine battaniye astı.

Kosova'daki enerji krizi ve elektrik kesintileri muhalefet partilerinden Sosyal Demokrat Parti tarafından battaniye ile protesto edildi. Başbakanlık binası önüne gelen eylemciler, bina avlusundaki Kosova bayraklarını indirerek yerine battaniye astı.

PSD Sözcüsü Natyra Kuçi yaptığı açıklamada, battaniyelerin Başbakan Albin Kurti hükümetinin enerji krizine teslim olmasının bir işareti olarak yerleştirildiğini belirterek, "Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrak gibi yerleştirdiğimiz battaniyeler, Kurti hükümetinin elektrik krizine teslimiyetinin simgesidir. Soğuktan korunmanın yolunun battaniye olduğunu söyleyen bir başbakanımız var. Öte yandan elektrik tüketicilerini suçlayan Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli'miz var" dedi.

Kurti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkedeki enerji krizi nedeniyle evinde battaniyeyle ısındığını belirtmişti. Kosova genelinde birkaç gündür 2 saatten fazla süren elektrik kesintileri yaşanmakta.

Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi

Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi

Kosova'da enerji krizi battaniye ile protesto edildi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Kasap - Son Dakika Haberleri

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