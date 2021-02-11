Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile TİKA arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bölgesel kalkınmayı, sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekleyecek alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında bölgesel kalkınmayı, sosyal ve ekonomik gelişmeyi destekleyecek alanlarda iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlığın konferans salonunda düzenlenen imza törenine, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ve diğer yetkililer katıldı.

Bakan Kervan, gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA ile imzalanan protokolün Kosova'ya büyük katkı sağlayacağına inandığını belirterek, Türkiye ile Kosova arasında var olan iyi ilişkilere bir yenisini eklemekten gurur duyduğunu söyledi.

Kosova'nın bölgesel kalkınmaya yönelik projeler, faaliyetler ve sosyoekonomik etkinlikler hakkında Türkiye'den faydalanacağı çok şey olduğunun altını çizen Kervan, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek bir anlaşma ile bakanlık olarak hem ekonomik kalkınma hem de bölgelerin dengeli kalkınması noktasında çeşitli ortak projelere imza atacaklarını ifade etti.

Dinçer ise anlaşma kapsamında Kosova'daki bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını asgari düzeye indirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kosova Avrupa Birliğine (AB) aday bir ülke. Bölgeler arasında gelişmişlik farklılıkları var. Bunu minimuma indirebilme adına imalat sanayide, tarımda, altyapı projelerinde Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile çeşitli projelere imza atmak istiyoruz." dedi.

Protokol kapsamında TİKA ile bakanlık arasında karşılıklı tecrübe ve bilgi paylaşımına yönelik yeni proje ve faaliyetler üretilmesi, mevcut imkanlar çerçevesinde ortak çalışmaların desteklenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç