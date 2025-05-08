ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı
ABD Başkanı Trump: Ukrayna ile nadir maden anlaşmasını tamamladık

Trump, Ukrayna'dan istediğini aldı! Zelenskiy imzayı attı
Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla

Kosmos Türkiye'ye düşecek mi? Rus uzak aracı nereye düşecek?

Kosmos Türkiye'ye düşecek mi? Rus uzak aracı nereye düşecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından fırlatılan Kosmos-482, şimdi Dünya'ya kontrollü olmayan bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Kosmos Türkiye'ye düşecek mi? Rus uzak aracı nereye düşecek?

Sovyetler Birliği tarafından 31 Mart 1972'de uzaya fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracının 8-14 Mayıs arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Bilim insanları, aracın düşme olasılığının yüksek olduğu bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa'yı sayıyor. Peki, Kosmos Türkiye'ye düşecek mi? Rus uzak aracı nereye düşecek?

KOSMOS TÜRKİYE'YE DÜŞECEK Mİ?

1972 yılında uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'ne ait Kosmos 482 adlı uzay aracının 8-14 Mayıs arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanlarına göre aracın düşme olasılığının bulunduğu bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor.

BBC'nin Rusça servisine konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

BU HAFTA DÜNYA'YA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre modül, 8–14 Mayıs tarihleri arasında düşebilir. Yörüngesi dikkate alındığında Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan gibi bölgelerde yeryüzüne düşme riski bulunuyor.

Saatte yaklaşık 242 kilometre hızla düşmesi beklenen modülün oluşturacağı patlama enerjisi 1,1–1,2 megajoule (MJ) civarında; bu da birkaç yüz gram TNT'ye eş değer. Venüs'ün zorlu atmosferine dayanacak şekilde üretildiğinden modülün atmosferde tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Düşüşün tam yeri ve zamanı ise belirsiz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü

Adım adım planlamışlar! Minguzzi cinayetinin en net görüntüsü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddialarına sert yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.