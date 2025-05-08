Sovyetler Birliği tarafından 31 Mart 1972'de uzaya fırlatılan Kosmos 482 adlı uzay aracının 8-14 Mayıs arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Bilim insanları, aracın düşme olasılığının yüksek olduğu bölgeler arasında Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye dahil Güneydoğu Avrupa'yı sayıyor. Peki, Kosmos Türkiye'ye düşecek mi? Rus uzak aracı nereye düşecek?

KOSMOS TÜRKİYE'YE DÜŞECEK Mİ?

1972 yılında uzaya fırlatılan Sovyetler Birliği'ne ait Kosmos 482 adlı uzay aracının 8-14 Mayıs arasında Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bilim insanlarına göre aracın düşme olasılığının bulunduğu bölgeler arasında Türkiye de yer alıyor.

BBC'nin Rusça servisine konuşan bir uzman, aracın yerleşim bölgelerine düşme riski bulunduğunu söyledi.

BU HAFTA DÜNYA'YA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre modül, 8–14 Mayıs tarihleri arasında düşebilir. Yörüngesi dikkate alındığında Mısır, Suriye, Türkiye ve Azerbaycan gibi bölgelerde yeryüzüne düşme riski bulunuyor.

Saatte yaklaşık 242 kilometre hızla düşmesi beklenen modülün oluşturacağı patlama enerjisi 1,1–1,2 megajoule (MJ) civarında; bu da birkaç yüz gram TNT'ye eş değer. Venüs'ün zorlu atmosferine dayanacak şekilde üretildiğinden modülün atmosferde tamamen yanmadan yeryüzüne ulaşabileceği öngörülüyor.

Düşüşün tam yeri ve zamanı ise belirsiz.