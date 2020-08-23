Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş Tarihi yapının bahçesinde pozları olan ve takipçilerinin "Gerçekten orada mı yaşıyorsunuz?" şeklindeki meraklı soruları karşısında sessiz kalan Şevval Şahin'in köşkünün sırrı çözüldü. Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın kaldığı köşk, Aral'ın bir aile dostuna aitmiş.

2018 Türkiye Birincisi Seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesabında, tarihi bir yapı içinde pozlar verince takipçilerinin dikkatini çekti.Takipçilerinin "Gerçekten orada mı yaşıyorsunuz?" şeklindeki meraklı soruları karşısında sessiz kalan Şahin'in, içinde bulunduğu köşkte misafir olduğu ortaya çıktı. Şevval Şahin'e sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın, Boğaz'da aylık 120 bin TL'ye köşk kiraladığı konuşuluyordu. Sevgilisi Aral ile bir köşkte kalan Şevval Şahin'in gerçekten köşkte yaşayıp yaşamadığı merak konusuydu. SORULARA SESSİZ KALIYORDU Şahin, "Gerçekten orada mı kalıyorsunuz" sorularına sessiz kalırken, köşkün sırrı ortaya çıktı. ŞAHİN, KÖŞKTE MİSAFİR Çift, köşkte sadece misafirmiş. Hala içinde oturan gerçek ev sahipleri ise Yiğit Marcus Aral'ın dostu bir çiftmiş. Yaşadığı Amerika Miami'de yazılım mühendisliği yapan Yiğit Marcus, İstanbul'a geldiği zamanlarda arkadaşına ait bu köşkte tatil yapıyormuş. Kaynak: Hürriyet