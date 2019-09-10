KOSKİ'den Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm semineri

10.09.2019 15:01

Son yıllarda kamu ve özel işletmelerin sıkça gündeme getirdiği Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konuları Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Endüstri 4.0, Dijital Dönüşümü, Toplum 5.0 ve KOSKİ 2025" konu başlıklı seminerle ele alındı.



Son yıllarda kamu ve özel işletmelerin sıkça gündeme getirdiği Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm konuları KOSKİ'de, "Endüstri 4.0, Dijital Dönüşümü, Toplum 5.0 ve KOSKİ 2025" konu başlıklı seminerle ele alındı.



KOSKİ Toplantı Salonunda düzenlenen seminerin açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, personelin mesleki, teknik, sosyal ve kültürel yönden bilgi ve tecrübesini arttırarak yetiştirilmesini sağlamak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları amacıyla hizmet içi eğitim yönetmeliği kapsamında eğitim ve seminerleri düzenlemeye devam ettiklerini söyledi.



Günümüzde yoğun bir şekilde kamu ve özel işletmelerin gündemini meşgul etmekte olan "Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Dijital Dönüşüm, KOSKİ 2025" gibi kavramları ele alarak dijital dönüşümün temel nitelikleri çerçevesinde su ve kanalizasyon idarelerinde olası dönüşümlere yönelik neler yapabileceğine dair düzenlenen seminerin önemine dikkat çeken Demir, bu tür seminerlerin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür etti.



Açış konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel'in seminerine geçildi.



Endüstri 4.0, Toplum 5.0, Dijital Dönüşüm gibi kavramların hemen her toplantıda konuşulur hale geldiğini belirten Prof. Öztemel, değişimin kaçınılmaz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Her geçen gün daha çok fonksiyonlu ve daha karmaşık işleri yapan ürün ve hizmetlerin baş gösterdiğini kaydeden Öztemel, insanların üretim ortamlarından ayrılarak mümkün olduğunca işleri robotlara devrettiğini ve bu durumun da doğal olarak yeni bir yaşam tarzının kapılarını aralamak olduğunun altını çizdi.



Dikkatle takip edilen seminere KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'in yanı sıra KOSKİ daire başkanları, KOSKİ şube müdürleri ile Büyükşehir ve KOSKİ teknik personeli katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA