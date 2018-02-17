Köşk Belediyesinden Zeytin Dalı Harekatına Destek

Aydın Köşk Belediyesi ve halkı tarafından Kilis sınırında devam eden Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiklerimize destek için Kilis'e geldi.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç ve beraberindeki heyet ile birlikte Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısında görev yapan askerlere incir, zeytin, kaşar ve peynir toplamda 4 ton malzeme getirerek, Çobanbeyli'de ki birliklere teslim ettiler. Köşk Belediye Başkanı Rıfat Kadri Kılınç, "Köşk belediyesi ve halkı olarak her zaman Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Burada görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebzede olsa katkıda bulunmak adına kendi memleketimizden malzeme getirerek birliklere teslim ettik. Tüm Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi. - KİLİS