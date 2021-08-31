Köşk Belediyesi Uzundere Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle içi yollarının kalitesinin arttırılması ve ulaşım ağının genişletilmesi amacıyla Uzundere Mahallesi'nde parke taşı yenileme çalışmasını başlattı.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle içi yollarının kalitesinin arttırılması ve ulaşım ağının genişletilmesi amacıyla Uzundere Mahallesi'nde parke taşı yenileme çalışmasını başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada ekipler, Uzundere Mahalle merkezinde bulunan en işlek yolun parke taşı söküm işlemine başladı.

Köşk Belediyesi olarak ilçenin yaşam kalitesinin arttırma ve refahını yükseltme hedefi ile yol aldıklarını ifade eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Fen İşleri Müdürlüğüm ile birlikte mahallelerimizin ihtiyaç önceliği durumu önceliğiyle yaptığımız programlar neticesinde ekiplerimiz bu gün Uzundere Mahallesinde parke taşı söküm çalışmasına başladı. Uzundere Mahallemizin en işlek ana yolu diyebileceğimiz Uzundere Köprüsünden mahalle camiine kadar olan mesafedeki yolumuzun durumu gerek hemşehrilerimiz için gerekse araçlarımız için yeterli kalitede değildi. Meclis Üyemiz Mehmet Tan ve muhtarımız Şahap Bayan ile yaptığımız istişareler neticesinde bu yolumuzun parke taşını yenileyerek, Uzundere mahallemizin en işlek yolunun ulaşım kalitesini arttırmayı hedefledik ve bu gün itibariyle çalışmamıza başladık. Uzundereli hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Parke taşı yenileme çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Uzundere Mahalle Muhtarı Şahap Bayan, Başkan Nuri Güler'e ve Köşk Belediyesi ekiplerine çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı