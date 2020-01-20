KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Değişti

20.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:56

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yapılan değişiklik ile firmaların her bir destek faaliyeti öncesinde başvuru yaparak onay alma zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "KOSGEB tarafından gerçekleştirilen destek programları zaman içerisinde revize edilerek düzenlemelere tabi tutuluyor. 2 Ocak 2020 tarihli düzenleme ile İşletme Geliştirme Destek Programında bir takım değişikliklere gidildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma ve markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılmasına, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan bu çalışmalarda yeni kolaylıklar getirildi. KOBİ'lerimizin ve üyelerimizin bu yenilikleri anlayarak kendilerine ve çevrelerine artılar sağlamalarını temenni ediyoruz" dedi.

Yapılan değişikliklere göre, KOSGEB'e üye ve KOBİ Beyannamesi onaylı olan işletmeler 2 yıl süreli olan İşletme Geliştirme Destek Programı'na başvuru yaptıktan sonra destek süresi olan 2 yıl içerisinde programdaki destek maddelerinden ilgili faaliyeti gerçekleştirdikten sonra gerekli belgelerle ödeme talebinde bulunarak desteklerden yararlanabilecekler.

İşletme Geliştirme Destek Programı ile işletmelerin; yurtiçi fuar desteği, yurtdışı iş gezisi desteği, nitelikli eleman istihdam desteği, tasarım desteği, sınai mülkiyet hakları desteği, belgelendirme desteği, test ve analiz desteği, enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği ile bağımsız değerlendirme desteği başlıklarındaki uygun harcamalarına KOSGEB tarafından %60 oranında destek sağlanmaktadır. Yapılan revizyonla birlikte yurt içi fuar desteğinde, düzenlenen fuar için destek kapsamına alınacak net stant alanı bir önceki aynı fuarda kullandırılan toplam net stant alanının %50'si olarak belirlenmiş, işletme başına destek verilecek destekleme alanı ise en fazla 50 m2 ile sınırlandırılmıştır. Böylece işletmelerin fuar için uygulanan %50'lik destek kapsamı alanı dışında kalma olasılığı en aza indirilmiştir. İşletme Geliştirme Destek Programının 2 yıllık süresi dolduktan sonra her işletmenin yeniden başvuru yaparak ikinci bir defa daha aynı programdan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Kaynak: Bültenler