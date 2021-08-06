Koryaklar Türk mü? Koryaklar nerede yaşar?
Çukçi ve Koryak kabilelerinin kuzeye ilerlemesiyle birbirinden kopuk adacıklar halinde kıyılara hapsolan ırklar hakkında araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda Koryaklar Türk mü? Koryaklar nerede yaşar? sorularınınn yanıtları merak ediliyor.
Koryaklar Türk mü? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Günümüzde hala varlığını sürdüren Türk devletleri hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Koryaklar Türk mü? Koryaklar nerede yaşar?
KORYAKLAR TÜRK MÜ?
Koryaklar, Rusya'da 1 Temmuz 2007'de Kamçatka Oblastı ile Koryak Özerk Okrugu (günümüzde Koryak Okrugu)'nun birleşmesinin sonucu kurulan Kamçatka Krayı'nda yaşayan Çukçi - Kamçatka halklarından biri.
Adları ren geyiği için kullandıkları kelimesden gelir.
Koryaklar iki ana gruba ayrılır:
Ren geyiği çobanlığı yapan göçebe Tundra Koryakları ya da Çavçuvenler
- Apukinler
- İtkanlar
- Kamenler
- Parenler
Kıyı balıkçılığı yapan yerleşik Kıyı Koryakları ya da Nımılanlar.
- Alutorlar
- Karaginler
- Palanlar
Komşuları
Batıda Evenler, güneyde Alutorlar, doğuda Kerekler, kuzydoğuda Çukçiler ile komşudurlar.
İzole dilli Nivihler ile Koryaklar arasında kültürel ve bâzı lingüistik benzerlikler bulunmaktadır.
KORYAKLAR NEREDE YAŞAR?
Koryaklar, Rusya'da 1 Temmuz 2007'de Kamçatka Oblastı ile Koryak Özerk Okrugu (günümüzde Koryak Okrugu)'nun birleşmesinin sonucu kurulan Kamçatka Krayı'nda yaşayan Çukçi - Kamçatka halklarından biri. Adları ren geyiği için kullandıkları bir kelimeden gelir.