Koryaklar Türk mü? Koryaklar nerede yaşar?

Çukçi ve Koryak kabilelerinin kuzeye ilerlemesiyle birbirinden kopuk adacıklar halinde kıyılara hapsolan ırklar hakkında araştırmalar sürüyor. Bu kapsamda Koryaklar Türk mü? Koryaklar nerede yaşar? sorularınınn yanıtları merak ediliyor.