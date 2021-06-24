Koruyucu Aile Günü nedir? Koruyucu Aile Günü ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, koruyucu Aile Günü nedir? Koruyucu Aile Günü ne zaman?

Yayınlanan genelge ile "Koruyucu Aile Günü" kutlanacağı tarih ve etkinliklerin kapsamı açıklandı. Peki, Koruyucu Aile Günü ne zaman? Koruyucu Aile Günü nedir? İşte, detaylar...

KORUYUCU AİLE GÜNÜ NE ZAMAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini belirterek, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

KİMLER KORUYUCU AİLE OLABİLİR?

Ülkemizde T.C. vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye'de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilir.

EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Evlat edinme Türk Medeni Kanunu'nun 305 ila 320'nci maddelerinde düzenlenen, mahkeme kararıyla neticelenen bir süreçken koruyucu ailelik Sosyal Hizmetler Kanunu'nun 24'üncü maddesi ve Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında kuruluş bakımına alternatif koruma altındaki çocukların aile yanında bakımlarına yönelik süreli ve geçici bir hizmet modelidir.