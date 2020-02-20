: Koruma altında bulunan kelaynaklar doğaya bırakıldı

20.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:53

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 241 kuş, üremeleri için doğaya salındı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynaklar, şubat-mart aylarında, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya bırakılıyor. Yılda bir kez yumurtlayan kelaynaklar, 1 ila 3 arasında yumurta için kuluçkaya yatıyor. Kelaynakların kuluçka süresi ise 4 hafta sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kelaynaklar, özel menüyle besleniyor. Göçüne izin verilmeyen bu kuşlar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınıyor.

Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında bulunan 241 kelaynak, düzenlenen törenle üremeleri için yeniden doğaya salındı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın sembollerinden olan ve doğada ender rastlanan kelaynak kuşlarının doğaya bırakılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Doğaya salınan kuşların yüksek oranda yavrulaması temennisinde bulunan Aslan, "İnşallah herhangi bir zayiat ve kayıp yaşamadan onları tekrar kafese alırız, Şanlıurfa'nın ve Birecik'in sembolü olmaya devam ederler. Kelaynaklar hem kültürel hem de turistlik bir zenginliğimiz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan da ilçede 1977'den bu yana kelaynakları korumak için istasyonda çalışma yaptıklarını ifade etti.

Kelaynakların neslini korumak için büyük özen gösterdiklerini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Tamamı 241 şu anda, bunlar genelde tek eşli yaşıyorlar. Tamamını biz serbest bırakacağız, bunlar yavrularını büyütünceye kadar yani göçmen karakteri gösteren kuş türleri bunlar, göçe gitmeye başlayacakları zaman biz göçe gitmesinler diye tekrar kafesin içerisine alacak şekilde tedbirimizi alıyoruz. Kafesin içerisinde veterinerlerimizin ve ilgili teknik arkadaşlarımızın kontrolü altında burada bakımlarını bir daha ki üreme zamanına kadar yürütüyoruz."

Törende, Vali Yardımcıları Şahin Aslan, Selami Işık, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun ve diğer katılımcılar, kafesin kapılarını açarak, kelaynakları doğaya saldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu