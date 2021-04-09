Körü körüne ne demek? TDK 'ya göre körü körüne anlamı nedir?
Günlük hayatımızdaki diyaloglarda deyimlerden sıkça yararlanırız. En sık kullanılan deyimlerden biri olan "körü körüne" deyiminin anlamı merak ediliyor. Son zamanlarda araştırma konusu olan körü körüne hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Peki, Körü körüne ne demek? TDK 'ya göre körü körüne anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Günlük hayatımızdaki diyaloglarda deyimlerden sıkça yararlanırız. En sık kullanılan deyimlerden biri olan "körü körüne" deyiminin anlamı merak ediliyor. Son zamanlarda araştırma konusu olan körü körüne hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Peki, Körü körüne ne demek? TDK 'ya göre körü körüne anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KÖRÜ KÖRÜNE NE DEMEK?
Körü körüne deyimi bir işi düşünüp taşınmadan, nasıl neticeleneceğini bilmeden, dikkat etmeden, hesaplamadan yapmaktır.
- Kimseye körü körüne bağlanmamalısın.
- Oraya körü körüne nasıl gidersin!
- Senin nasıl bir insan olduğunu bildiğim halde sözlerine körü körüne inandım.
Gibi örnekler üzerinden deyimin anlamını daha iyi kavrayabilirsiniz.
TDK 'YA GÖRE KÖRÜ KÖRÜNE ANLAMI NEDİR?
"körü körüne" deyiminin TDK'ya göre anlamı; düşünüp taşınmadan, doğruyu bilmeden.