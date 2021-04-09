Körü körüne ne demek? TDK 'ya göre körü körüne anlamı nedir?

Günlük hayatımızdaki diyaloglarda deyimlerden sıkça yararlanırız. En sık kullanılan deyimlerden biri olan "körü körüne" deyiminin anlamı merak ediliyor. Son zamanlarda araştırma konusu olan körü körüne hakkında bilgi almak için haberimize göz atın. Peki, Körü körüne ne demek? TDK 'ya göre körü körüne anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.