Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi
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Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

01.12.2020 08:24 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:28
Korsanların Türk gemisine saldırdığı iddia edildi

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı belirtildi.

Denizcilik haberlerinin yer aldığı Maritime Bulletin isimli sitede bir Türk yük gemisinin Gine'nin başkenti Konakri açıklarında 30 Kasım gecesi korsanların saldırısına uğradığı belirtildi. Haberde, korsanların şu an gemide olduğu belirtildi. Yetkililerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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