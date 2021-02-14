Korsanların elinden kurtarılan Mersinli denizci Halil Gülçür ailesine kavuştu
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Korsanların elinden kurtarılan Mersinli denizci Halil Gülçür ailesine kavuştu

14.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:26
Korsanların elinden kurtarılan Mersinli denizci Halil Gülçür ailesine kavuştu

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak 21 gün rehin tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Mersinli Halil Gülçür, Adana Havalimanı'nda ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak 21 gün rehin tutulduktan sonra kurtarılan 15 Türk denizciden Mersinli Halil Gülçür, Adana Havalimanı'nda ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Aile bireyleri, Gülçür'ü karşılamak için yaşadıkları Mersin'in Tarsus ilçesinden Adana'ya geldi.

Yakınları tarafından havalimanında sevinçle karşılanan Gülçür, gazetecilere, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ailesinden yaklaşık 6 aydır uzakta olduğunu belirten Halil Gülçür, kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Zeynep Gülçür de eşine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Doğum günümde eşimin kurtarıldığı haberini aldım. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de kavuştuk, çok mutluyum. Dualarını bizlerden esirgemeyen herkese, Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Babamı çok özledim"

Gözyaşları içerisinde babasına sarılan 10 yaşındaki Beste Gülçür, "Babamı kimseye vermem. Babamı çok özledim iyi ki geldi. Zaten yanımda hiç olamıyordu. Onu çok özlüyordum." ifadesini kullandı.

Kurtarılan denizci, yakınlarına sarılıp hasret giderdikten sonra Türk bayraklarıyla donatılan araçla Tarsus ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evine geçti.

Burada yakınları ve komşuları tarafından alkışlarla karşılanan Gülçür, duygu dolu anlar yaşadı.

Halil Gülçür, kendisine ve ailesine desteklerinden dolayı herkese teşekkürlerini sundu.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 denizciyle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci 30 Ocak'ta, diğer 15 gemici ise bu sabah Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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