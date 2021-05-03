Körpe ne demek? Körpe kelimesinin TDK' ya göre anlamı nedir?

Günlük hayatımızda körpe kelimesini sıkça duyar, kullanırız. Kimi zaman mecaz kimi zaman gerçek anlamıyla kullandığımız körpe kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Körpe ne demek? Körpe kelimesinin TDK' ya göre anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda körpe kelimesini sıkça duyar, kullanırız. Kimi zaman mecaz kimi zaman gerçek anlamıyla kullandığımız körpe kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Körpe ne demek? Körpe kelimesinin TDK' ya göre anlamı nedir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÖRPE NE DEMEK?

Körpe kelimesinin anlamı iki şekilde kullanılır:

Biri bitkiler için olan, yeni filizlenmiş henüz büyümemiş anlamında,

Diğeri ise meyve, sebze için kullanılan, dalından yeni koparılmış, çok taze anlamında kullanılır.

Bununla birlikte diyaloglarda mecaz anlam olarak da kullanılır. Necip Fazıl Kısakürek'in bir sözünden örnek;

- "Körpe ruhlar üzerinde heykeltıraş gibi çalışmayı severim"