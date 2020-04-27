Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu
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Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu

- Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu Samsun'da koronayı yenen yoğun bakım hemşiresi penguen dansı ile taburcu oldu.

Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu
27.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:25

- Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu

SAMSUN - Samsun'da koronayı yenen yoğun bakım hemşiresi penguen dansı ile taburcu oldu.

Özel bir hastanede yoğun bakım sorumlu hemşiresi olarak çalışan 47 yaşındaki Zinet Dede, yakalandığı korana virüs hastalığını yenmeyi başardı. 17 gün süren tedavi sonrası çalıştığı hastaneden mesai arkadaşlarının oynadığı penguen dansı ile taburcu olan Zinet Dede, yeniden hayata merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.

Koronayı yenen hemşire penguen dansı ile taburcu oldu

Kaynak: İHA

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