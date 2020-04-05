Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı Adıyaman'da, iki grup dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü unutup birbirine girdi.

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki grup dünyayı etkisi altına alan korona virüsünü unutup birbirine girdi. Kavgada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Adıyaman Kalesi civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Salgını unutarak bir birine saldıran grup kavgasında E.Y., isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kavga eden şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA