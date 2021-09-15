Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni - Haberler
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Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni

İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Haberler | Sağlık

- Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni Son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manisa'ya gönderildi Sakarya'da özel bir hastanede görev yapan ve korona virüs salgınına yakalanması sonrasında hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi.

- Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni

Son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manisa'ya gönderildi

SAKARYA - Sakarya'da özel bir hastanede görev yapan ve korona virüs salgınına yakalanması sonrasında hayatını kaybeden doktor için çalıştığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi.

Sakarya'da bulunan özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan 50 yaşındaki doktor Hasan Feyzi Katıöz bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Yaklaşık iki haftadır Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Katıöz, hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Katıöz'ün korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Katıöz için çalıştığı hastanenin önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziya Cevherli, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Katıöz'ün sevenleri ve hastane personeli katıldı. Cenaze namazı, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından kıldırıldı. Katıöz'ün cenazesi defnedilmek üzere Manisa'ya gönderildi.

Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni

Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni

Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni

Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni
İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Koronaya yenilen doktora çalıştığı hastane önünde cenaze töreni - Haberler
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