Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej koronavirüse yakalandı. Irinej geçen hafta koronavirüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze törenini yönetmiş, binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Son olarak Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

PİSKOPOSUN CENAZESİNİ YÖNETMİŞTİ

Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti. Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçici Başbakanı Zdravko Krivokapic de vardı.

ONLARCA KİŞİ NAAŞI ÖPMÜŞTÜ

Açık tabut seremonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.