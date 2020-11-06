Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar

06.11.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:17

Sırp Ortodoks Kilisesi'nin 90 yaşındaki Patriği Irinej koronavirüse yakalandı. Irinej geçen hafta koronavirüsten ölen piskopos Radoviç'in cenaze törenini yönetmiş, binlerce kişinin katıldığı cenazede açık tabuttaki Radoviç'in bedenini onlarca kişi öpmüştü.

Koronavirüs salgını Avrupa genelinde yayılıyor. Son olarak Sırp Ortodoks Kilisesi'nin Patriği Irinej de koronavirüse yakalandı. Test sonucunun pozitif çıkması sonucu Patrik Irinej hastaneye kaldırıldı.

PİSKOPOSUN CENAZESİNİ YÖNETMİŞTİ

Sırp Ortodox Kilisesi'nden yapılan açıklamada Patrikj Irinej'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patrik Irinej geçen hafta Karadağ'daki Sırp Ortodoks Kilisesi Piskoposu Amfilohije'nin cenazesini yönetmişti. Koronavirüsten ölen Piskopos Amfilohije'nin cenazesine binlerce kişi katılmıştı. Cenazeye katılanlar arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic ve Karabağ geçici Başbakanı Zdravko Krivokapic de vardı.

ONLARCA KİŞİ NAAŞI ÖPMÜŞTÜ

Açık tabut seremonisinin düzenlendiği cenazede onlarca kişi Piskopos Amfilohije'nin naaşını öpmüştü.

Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Göğen Yıldız Tilbe Demet Özdemir Münir Nurettin Selçuk
Spor Ali Koç Metin Oktay Mehmet Topal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Avrupa Deprem Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 16:22:21. #1.15#
title