İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
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İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük

İspanyol bilim insanları, koronavirüsün klima sistemine sızarak onun üzerinden yayılma olasılığının düşük olduğunu açıkladı. Uzmanlar klima sistemlerinin büyük bir kısmının gerekli tüm şartlara uygun olduğuna ve bunun enfeksiyonun yayılma riskini minimuma düşürdüğüne inanıyor.

İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
25.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:32

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve dünya genelinde 346 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili cevabı merak edilen sorulardan bir tanesi de "Koronavirüs klima sistemlerinden yayılıyor mu?" oldu. İspanyol bilim insanları, koronavirüs enfeksiyonunun klima sistemine sızarak onun üzerinden yayılma olasılığının düşük olduğunu açıkladı.

"YÜKSEK KALİTEDEKİ KLİMA SİSTEMLERİ YAYILMA RİSKİNİ MİNİMUMA DÜŞÜRÜYOR"

Redaccion medica sitesinin İspanya Çevre Koruma Cemiyeti (SESA) ve İspanyol Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi Cemiyeti'nin (SESPAS) araştırmalarına dayandırdığı haberinde, İspanyol bilim insanlarına göre koronavirüsün klima sistemine sızarak onun üzerinden yayılma olasılığı düşük olsa da havanın yüksek kalitede tutulması ve gerektiği gibi bir havalandırmanın sağlanması gerekli. Uzmanlar, klima sistemlerinin büyük bir kısmının gerekli tüm şartlara uygun olduğuna ve bunun enfeksiyonun yayılma riskini minimuma düşürdüğüne inanıyor.

"VİRÜSÜN KLİMA SİSTEMİNDE ÇOĞALDIĞI VARSAYIMI ANLAMSIZ"

Bilimciler ayrıca virüsün klima sisteminde çoğaldığı yönündeki varsayımının, bu sürecin insan hücresine nüfuz etmeden gerçekleşemediği için "anlamsız" olduğuna inanıyor.

Bununla birlikte bu problemin yeterince araştırılmadığını itiraf eden bilim araştırmacılar, enfeksiyonun klima sistemleri üzerinden yayılma riskinin yüksek olduğu şeklindeki iddiaları 'spekülatif' olarak değerlendiriyor.

Dünyanın birçok ülkesinde pandemi koşullarında klima sistemleri kullanımının tehlikeli olduğu düşünülüyor.

Dünya Manşet

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