Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Dünya koronavirüs vaka sayısı 49 milyon 381 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 244 bine yükseldi. Çin, dünya genelinde vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'ten, Çin vatandaşları haricinde girişlerin geçici olarak durdurdu.