Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
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Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

06.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:28

Dünya koronavirüs vaka sayısı 49 milyon 381 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 244 bine yükseldi. Çin, dünya genelinde vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'ten, Çin vatandaşları haricinde girişlerin geçici olarak durdurdu.

Çin, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçmesinin ardından 8 ülkeden vatandaşların ülkeye girişini geçici olarak yasakladı.

8 ÜLKE VATANDAŞINA YASAKLANDI

Çin'in, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'deki misyonları, bu ülkelerden Çin vatandaşları haricinde girişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Çin, giriş yasağıyla yurt dışından yeni enfeksiyon taşınmasını önlemeyi amaçladığı belirtiliyor. Giriş yasağının Çin'de oturum izni ve vizesi bulunanları da kapsadığı ancak bu ülkelerin Çin'ndeki diplomatlarının kapsam dışında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 36 VAKA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 30'u yurt dışı kaynaklı, 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
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