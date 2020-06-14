Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
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Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım

ABD'de koronavirüs sebebiyle 62 gün boyunca hastanede kalan ve sağlığına kavuşan 70 yaşındaki adama 1 milyon 122 bin 501 binlik fatura kesildi. Bu parayı ödeyemeyeceğini belirten yaşlı adam, "Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum?" ifadelerini kullandı.

14.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:03

Koronavirüs sebebiyle 62 gün boyunca hastanede kalan ve sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Michael Flor, hiç beklemediği bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

Yerel basına konuşan Flor, "Evde dinlenme sürecindeyim fakat kaldığım hastanenin faturasını görünce kalbim duracak gibi oldu" dedi.

Flor'un ilk gördüğü anda, "Yok artık" dediği fatura tam 1 milyon 122 bin 501 bin 4 centlikti.

"BENİ BURADAN ÇIKARMALISIN"

Flor'un Issaquah'taki Swedish Medical Center'da 62 gün boyunca kaldığı belirtilirken, hastanede geçirdiği sürenin büyük bir bölümünde bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Seattle basını, Flor'un kendine geldiği günlerde eşi Elisa Del Rosario'ya, "Beni buradan çıkarmalısın, bunu karşılayamayız" dediğini de aktardı.

FATURANIN DETAYLARI

Faturanın detayları da uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Belgelerde yoğun bakımda kalmanın günlük bedeli 9.736 dolar olarak açıklanırken, Flor'un 42 gün kaldığı ve bu sebeple sadece bu giderinin 408 bin dolar olduğu açıklandı.

Mekanik oksijen cihazına 29 gün bağlı kalan Flor'un bu sebeple günlük 2.835 dolardan toplamda 82.215 dolar ödemesi istendi.

"HAYATTA KALDIĞIM İÇİN SUÇLULUK DUYUYORUM"

İki gün boyunca kalbi duran, ciğerleri ve böbrekleri iflas eden Flor, ölümle adeta pençeleşmişti. Taburcu olması hastanede büyük gösterilerle kutlanan Flor, "Hayatta kaldığım için suçluluk duyuyorum. Neden ben kurtuldum, neden ben bunları hak ediyorum" yorumunu yaptı.

Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım

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