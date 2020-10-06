Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu

06.10.2020 21:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:21
Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan KOAH hastası Ruhi Uğurlu (67) 16 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan KOAH hastası Ruhi Uğurlu (67) 16 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. 

İlçe merkezinde Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Ruhi Uğurlu, 19 Eylül günü nefes darlığı şikayetiyle Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'ne (ÇAGEM) başvurdu. Uğurlu'nun burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan ve KOAH hastası olduğu için yoğun bir tedavi uygulanan Uğurlu, 16 günün ardından koronavirüsü yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Uğurlu, tedavisinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur YİĞİT

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