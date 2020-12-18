Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

18.12.2020 23:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:23
Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

KOCAELİ'de, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Fındık (53), koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlarla taburcu oldu.

KOCAELİ'de, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Fındık (53), koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından alkışlarla taburcu oldu. 

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Fındık, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinaya alındı. Fındık daha sonra görev yaptığı hastanede tedaviye alındı. 14 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenen Fındık, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Bir süre evinde dinlenecek olan Orhan Fındık, tekrar görevine dönecek. 

 


Koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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