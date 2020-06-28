Koronavirüsten Korunmak İçin El Dezenfektanı İçen 3 Kişi Öldü
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Koronavirüsten Korunmak İçin El Dezenfektanı İçen 3 Kişi Öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şaşkına çeviren inanılmaz bir olay gerçekleşti. Koronavirüsten korunmak için

Koronavirüsten Korunmak İçin El Dezenfektanı İçen 3 Kişi Öldü
28.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:33

Amerika Birleşik Devletleri'nde duyanları şaşkına çeviren inanılmaz bir olay gerçekleşti. Koronavirüsten korunmak için el dezenfekteni içtiler. El dezenfektanı içen 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kalıcı olarak kör oldu ve diğer 3 kişi ise yoğun bakıma alındı. Detaylar haberimizde.

Koronavirüsten Korunmak İçin El Dezenfektanı İçtiler

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde oldukça enteresan bir olay yaşandı. New Mexico eyaletinde el dezenfektanı içen 3 kişi metanol zehirlenmesi sonucu hayattını kaybettiği, 3 kişinin yoğun bakıma alındığı, 1 kişinin ise kalıcı olarak kör olduğu açıklandı.

New Mexico eyaleti Sağlık Bakanı Kathy Kunkel, konu ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kunkel, yaptığı açıklamada, "Metanol içeren bir el dezenfektanı içtiyseniz, lütfen tıbbi yardım alın. Metanol zehirlenmesi için bir panzehir kullanılabilir. Ancak bir kişiye ne kadar erken müdahale edilirse, iyileşme ihtimali o kadar artar" ifadelerini kulllandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüs hastalarının dezenfektanları içmeleri halinde vücutlarının temizleneceğini iddia etmişti. Bu açıklama ile yoğun tepki gören Trump, geçtiğimiz hafta ise "Bu kadar çok test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere, testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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