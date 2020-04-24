Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
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Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi. BTP Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, parti kongresini koronavirüs salgını sona erdikten sonra yapacaklarını aktardı.

24.04.2020 07:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:49

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Lütfullah Önder, Haydar Baş'ın hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Hüseyin Baş'ın genel başkanlık görevine seçildiğini açıkladı. Yazılı açıklama yapan Lütfullah Önder, BTP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) dün telekonferans yöntemiyle, yeni genel başkanı belirmek amacıyla toplandığını aktardı.

OY BİRLİĞİYLE SEÇİLDİ

Tüzük gereği büyük kongre yapılıncaya kadar görev yapmak üzere, genel başkanı belirleme görevinin partinin en yetkili organı olan ve 130 kişiden oluşan MYK'ye ait olduğunu belirten Önder, şöyle devam etti:

"Yapılan görüşmeler, istişareler ve neticede yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy birliğiyle Prof. Dr. Haydar Baş'ın oğlu, MYK üyemiz ve Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Baş'ı genel başkan olarak belirledik. Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Kongresi yapılıncaya kadar Hüseyin Baş, partimizin genel başkanıdır.

KONGRE, SALGINDAN SONRA

Koronavirüs salgını sona erdiğinde büyük kongremizi toplayacağız. Hukukçu kimliği, genç ve dinamik kişiliği, partimizin program ve projelerine vukufiyeti ve hitabeti ile önemli işler başaracağı inancıyla yeni Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a başarılar dileriz."

Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
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