Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı
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Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınında varyantların biri bitiyor, diğeri çıkıyor. Çok tehlikeli olduğu belirtilen delta varyantından sonra bir varyant daha patlak verdi. Aşıdan daha kolay kaçan ve Peru'da görülen Lambda varyantının 10 hastadan 1'ini öldürdüğü belirtildi.

Dünya genelinde koronavirüse karşı mücadele devam ederken, varyantların birinin bitip, diğerinin çıkması ise moralleri düşürüyor. Tehlikeli olduğu belirtilen ve ülkemizde de 3 kişide görülen delta varyantının ardından bu sefer de Peru'da Lambda varyantı yayılmaya başladı. Varyantın, her 10 kişiden 1'ini öldürdüğü bildirildi.

DAHA FAZLA ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

2020'de Peru'da tespit edilen ve bilim insanları tarafından C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantının her geçen daha fazla ülkede görüldüğü açıklandı. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ediyor.

AŞILARA DİRENÇLİ OLMA İHTİMALİ KORKUTUYOR

Başta, Birleşik Krallık, Rusya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayılarının nedeni olarak gösterilen Delta varyantının ardından yeni bir varyant endişeye yol açtı. Peru'da baskın hale gelen ve daha sonra 26 ülkeye yayılan varyant ile ilgili ise bilim insanları bu varyantın aşılara dirençli olabileceğinden endişe duyuyor.

YENİ ENFEKSİYONLARIN YÜZDE 81'NDEN SORUMLU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'ilgilenilen' yeni bir varyant olarak adlandırılan Lambda varyantının Peru'da Nisan ayından bu yana varyantlar için test edilen yeni enfeksiyonların yüzde 81'inden sorumlu olduğunu bildirdi.

10 KİŞİDEN 1'İNİ ÖLDÜRDÜ

New York Post'un haberinde yeni tip koronavirüs nedeniyle nüfusa oranla en fazla can kaybının görüldüğü Peru'da bunun sebebinin Lambda varyantı olduğu ve ülkede virüse yakalanan her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bilim insanları, Lambda varyantının 'potansiyel olarak artan bulaşıcılığa veya nötralize edici antikorlara karşı olası artan dirence yol açabilecek bir dizi mutasyon taşıdığının altını çizdi.

Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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