Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı
Koronavirüste son durum.
26.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:36
Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.873.607, toplam vaka sayısı 158.762, toplam vefat sayısı 4.397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338 toplam iyileşen hasta sayısı 121.507 oldu.
Bugün 28 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.492 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.
Kaynak: İHA