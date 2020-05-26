Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı
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Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı

Koronavirüste son durum.

26.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:36

Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı. Toplam test sayısı 1.873.607, toplam vaka sayısı 158.762, toplam vefat sayısı 4.397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338 toplam iyileşen hasta sayısı 121.507 oldu.

Bugün 28 vatandaşımız coronavirüse yenik düşerek hayatını kaybederken 1.492 vatandaşımız ise coronavirüsü yendi.

Koronavirüste son durum... 26 Mayıs tablosu açıklandı

Kaynak: İHA

Manşet

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