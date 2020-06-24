Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
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Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler

Hindistan'da koronavirüs taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hasta, klimayı çalıştırmak isteyen akrabalarının solunum cihazının fişini çekmesi üzerine hayatını kaybetti.

Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
24.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:59

Hindistan'da koronavirüs taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hasta ilginç bir şekilde hayatını kaybetti. Hastanın bağlı olduğu solunum cihazının fişi, klimayı çalıştırmak isteyen akrabaları tarafından çekilince talihsiz adam yaşamını yitirdi.

Indian Express'in haberine göre bir devlet hastanesinde tedavi altına alınan 40 yaşındaki erkek hastanın odayı serinletmek isteyen yakınlarının, klimanın fişini takmak için solunum cihazının fişini çıkardığı iddia edildi.

15 HAZİRAN'DA ODAYA ALINDI

Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle 13 Haziran'da Kota şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan hastanın, Kovid-19 test sonucu daha sonra negatif çıktı. Hasta, yoğun bakımdaki diğer bir hastanın test sonucun pozitif çıkmasının ardından güvenlik önlemi olarak 15 Haziran'da izolasyon odasına alındı.

SOLUNUM CİHAZININ FİŞİNİ ÇEKTİLER

İzolasyon odasının çok sıcak olması nedeniyle hastanın yakınları aynı gün odaya bir portatif klima getirdi. Klimanın fişini takacak priz bulamayan akrabalarının, hastanın bağlı olduğu solunum cihazının fişini çektiği ileri sürülürken, yaklaşık yarım saat sonra solunum cihazının güç kaynağının enerjisi de tükendi.

Hastanın yakınları, doktorları ve sağlık görevlilerini durumdan haberdar etse de uygulanan kalp mesajına yanıt vermeyen hasta hayatını kaybetti.

HASTANIN YAKINLARI CEVAPLARDAN KAÇIYOR

Hastane yetkilisi Dr. Naveen Saxena, üç kişilik heyetin olayı araştıracağını ve konuyla ilgili bir rapor hazırlayacağını belirtti. Heyetin, hasta izolasyon odasında görevli sağlık çalışanlarının ifadelerini aldığını aktaran Saxena, ancak ölen hastanın yakınlarının heyete yanıt vermediğini söyledi.

Hastanın ölüm nedeninin de raporda yer alacağını kaydeden Saxena, soruşturma raporunda sorumlu bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade etti. Hastane yetkilileri tarafından, ölen kişinin yakınlarının, klimanın fişini takmak için izin almadığı ve hastanın ölümünün ardından, hastane personeline ve görevi başındaki doktorlara "kötü muamelede bulunduğu" öne sürüldü.

Dünya Manşet

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