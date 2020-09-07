Koronavirüste d vitaminin önemi nedir? D vitamininin koruyucu etkisi nedir? D vitamini koronavirüse iyi gelir mi?
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Koronavirüste d vitaminin önemi nedir? D vitamininin koruyucu etkisi nedir? D vitamini koronavirüse iyi gelir mi?

D vitaminin koronavirüse yararı nedir? Koronavirüse d vitamini iyi gelir mi? D vitamini etkisi hastalar üzerinde test edildi mi?

Koronavirüste d vitaminin önemi nedir? D vitamininin koruyucu etkisi nedir? D vitamini koronavirüse iyi gelir mi?
07.09.2020 15:03 | Son Güncelleme: 07.09.2020 15:06

Her geçen gün on binlerce insana daha bulaşan Covid-19, milyonlarca kişinin izole yaşamasına sebep oldu. Araştırmalara göre D vitaminin ne gibi faydaları var? Koronavirüse d vitamini etki eder mi?

D VİTAMİNİ KORONAVİRÜSÜ NASIL ETKİLER?

Chicago Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, araştırmacılar D vitamini eksikliği ile artan COVID-19 riski arasında bir bağlantı buldular. D vitamini seviyeleri ölçülen 489 kişiyi inceledi. Tedavi edilmemiş D vitamini eksikliği (<20ng/ ml) olan kişilerde pozitif bir COVID-19 testi sonucu olasılığının, yeterli D vitamini seviyesine sahip kişilerde neredeyse iki kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Koronavirüste d vitaminin önemi nedir? D vitamininin koruyucu etkisi nedir? D vitamini koronavirüse iyi gelir mi?

D VİTAMİNİ SAYESİNDE KORONAVÜS ÖLÜMLERİ BİTTİ Mİ?

D vitaminin insan sağlığına faydaları araştırmalar sonucunda oretaya çıktı. Çalışmada D vitaminiyle tedavi olan hastaların tümü, hiçbir sorunla karşılaşmadan taburcu oldu. Kontrol grubunda bulunanların yarısı, yoğun bakım ünitesine girmeden taburcu edildi. Kontrol grubunun diğer yarısındaki 11 kişi yoğun bakım ünitesinden taburcu edilirken 2 kişi hayatını kaybetti.

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