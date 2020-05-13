'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi
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'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi

BBC'nin geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çektiği haberde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım. 70 yaşındaki Kıbrıs Türkü, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar.

'Koronavirüsle savaşacağım' diyen Ertan Nazım'ın Londra'da hastanede geçirdiği 26 günün hikayesi
13.05.2020 20:05 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:05

BBC muhabiri Fergus Walsh geçen ay Londra'daki University College Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde koronavirüse karşı verilen mücadeleyi .

Fergus Walsh'un haberinde bir isim dikkat çekiyordu: Ertan Nazım.

70 yaşındaki Kıbrıs Türkü Ertan Nazım, Walsh'a, hastalığı yenip eve dönmek istediğini söylerken, "Karım, çocuklarım eve dönmemi bekliyorlar. Bu hastalıkla savaşacağım" demişti.

Haberi izleyen BBC Türkçe'nin takipçileri de Ertan Nazım'ın durumunu merak ediyordu.

Ertan Nazım, 26 gün sonra "savaşı" kazandı ve eve döndü. Doktorlarıyla video konferans yöntemiyle görüşüyor, sağlık durumuyla ilgili bilgi veriyor.

Bazen akşamları nefes darlığı çekse de eve dönmekten çok memnun.

Ertan Nazım, 11'i yoğun bakımda olmak üzere 26 gün geçirdiği hastanede neler yaşadığını, "koronavirüsle savaşı" nasıl kazandığını BBC Türkçe'ye anlattı.





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