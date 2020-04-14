Koronavirüsle mücadele seferberliğine tüm plastik meslek liseleri katılıyor İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)'in koronavirüs mücadelesindeki iş birliği artarak sürüyor.

PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tek kullanımlık plastik çatal üretimine başlandı. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile PAGEV, sağlık çalışanlarının en önemli ihtiyaçlarından olan siperlik üretimi için de önemli bir adım attı. Okullarında ürettiği hijyenik tek kullanımlık plastiklerin yanı sıra PAGEV üyelerinin sağladığı kalıp desteği ile plastik üretim teknolojileri konusunda eğitim veren diğer meslek liselerinde de siperlik üretimi gerçekleştirilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonu çerçevesinde yürütülen projelerle meslek liseleri ülkemizin koronavirüs ile mücadelesinde adeta kalkan görevi görüyor. PAGEV ile mesleki eğitimdeki kurumsal iş birliği bağlamında yapılanlar bu günlerde zirve yapan kişiye özel tek kullanımlık ürün ihtiyacını karşılıyor. Meslek liseleriyle öncü rol oynayan PAGEV, koronavirüs mücadelesinde okullarının kapısını ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri üretmek için sonuna kadar açıyor. Hastane ve karantina merkezleri başta olmak üzere salgın süresince ihtiyaç duyulan yerlere dağıtılmak üzere, PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aylık 1 milyon çatal üretilecek. İhtiyaca göre diğer ürün çeşitleri de gündeme gelecek.

Meslek Liseleri ile kurumsal iş birliği

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün PAGEV ile iş birliğinde bir diğer önemli adım da sağlık çalışanlarını virüsten korumada büyük önem taşıyan plastik siperlik üretiminde atıldı. PAGEV'in desteği ile yurt çapındaki plastik meslek liselerinde aylık 300 bin siperlik üretilecek.

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla PAGEV Küçükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin gönüllü öğretmenleri 13 Nisan 2020, Pazartesi günü tek kullanımlık plastik ürün üretimine başladı. PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça ve PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Vekili Ömer Hançer de bu önemli güne ev sahipliği yaptı.

Koronavirüs salgını mücadelesinde meslek liselerinin kritik öneme sahip olduğunu söyleyen İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı şunları söyledi: "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz bu zor süreç meslek liselerinin önemini ortaya koymuştur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak ülkemizin ihtiyacı olan temizlik malzemeleri, tek kullanımlık maske, önlük, tulum, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi ürünlerin üretimini meslek liselerimizde gerçekleştiriyoruz. PAGEV ile iş birliğimizi bu noktada çok önemsiyoruz, PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri pilot merkezlerden biri konumunda bulunuyor. 16 Bilim ve Sanat Merkezi'nde siperlik üretiyoruz. PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde tek kullanımlık plastik ürünlerin yanı sıra özellikle sağlık çalışanlarımızın en büyük ihtiyaçlarından olan siperlik üretimine de başlıyoruz. İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak koronavirüs ile mücadele sürecinde ve sonrasında meslek liseleri odaklı kurumsal iş birliği çalışmalarımız artarak sürecek."

Tek kullanımlık malzemelerin önemi artıyor

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine verdikleri desteği hız kesmeden sürdüreceklerini söyleyen PAGEV Kurumsal İletişim Yönetmeni Cesur Çaça: "PAGEV Okullarında gönüllü öğretmenlerimizle ürettiğimiz tek kullanımlık çatal, kaşık gibi ürünleri başta karantina merkezleri, hastaneler ve huzurevleri olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlere ücretsiz olarak gönderiyoruz. İçinden geçtiğimiz süreç hijyen noktasında tek kullanımlık ürünlerin önemini ortaya çıkarırken meslek liselerinin de ne denli kıymetli olduğunu göstermiştir. PAGEV olarak İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği kapsamında PAGEV Küçükçekmece Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aylık 1 milyon çatal üretimi yapıyoruz.Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığımızın belirleyeceği plastik meslek liselerinde aylık 300 bin siperlik üretimine ve ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmesine katkı vererek bu mücadeleye katkı sağlıyoruz.Başta İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, desteklerini esirgemeyen üye firmalarımıza, gönüllülüğün önemini ortaya koyan kıymetli öğretmenlerimize ve diğer tüm sektör paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler