Koronayla ilgili keyifleri kaçıracak hesaplama: Bu hızda giderse dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir

Koronavirüs aşılaması dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, 67 ülkede 119 milyon 764 bin 848 doz aşı uygulandı. En fazla kişinin aşılandığı ülke ABD oldu. Dünya genelinde her gün yaklaşık 4,5 milyon aşı yapılırken, bu hızla dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir.

Koronavirüse karşı geliştirilen Pfizer-BioNTech, Sinovac, Moderna, AstraZenaca aşıları dünya genelinde kullanılmaya devam ediyor. Her aşı 2 doz halinde uygulanırken aşılar arasındaki dağıtımı ve fiyatı etkileyen en temel fark, depolama koşulları oldu.

Pfizer-BioNTech aşısının etkinliği sürdürmesi için eksi 70 derecede saklanması gerekirken, Moderna aşısının normal buzdolabı sıcaklığında 30 gün boyunca, eksi 20 derece sıcaklıkta ise 6 ay dayandığı duyuruldu. Sinovac ve AstraZeneca aşıları 2 ile 8 santigrat derecedeki buzdolaplarında bozulmadan saklanabiliyor.

HER GÜN 4.5 MİLYON DOZ YAPILIYOR

Aşılama devam ederken en fazla kişinin aşılandığı ülkelerin ABD, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri olduğu bildirildi. Dünya genelinde her gün yaklaşık 4 milyon 540 bin 345 aşı dozu vuruluyor. Bu hızla, dünya nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasını yaklaşık 7 yıl süreceği bildirildi.

VAKA SAYISINI GEÇTİ

Dünya genelinde en çok aşı vurulan ABD'de, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen pozitif vaka sayısından daha fazla aşı dozu uygulandı. ABD'de 27 milyon 273 bin 890 vaka sayısı kaydedilirken, ülke genelinde 36 milyon 677 bin 487 aşı uygulandı.

En fazla aşı yapılan eyaletler ise 3 milyon 984 bin 752 dozla California, 2 milyon 805 bin 359 dozla Texas ve 2 milyon 320 bin 966 dozla Florida oldu.

NÜFUSA ORANLA İSRAİL İLK SIRADA

Nüfusunu en fazla aşılayan ülke olan İsrail, vatandaşların yüzde 37.15'i aşıladı. 8 milyon doz Pfizer-BioNTech, 6 milyon doz Moderna aşısı satın alan Israil'in nüfusun yüzde 77'sine kadar yetecek aşıya sahip olduğu biliniyor. Ülkede 3 milyon 236 bin 859 kişi aşı vuruldu.