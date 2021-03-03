Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti
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Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti

03.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:48
Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti

HATAY'ın Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Bağ'ın (59) Mersin'de yaşayan ağabeyi Mehmet Bağ (67) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa Bağ'ın (59) Mersin'de yaşayan ağabeyi Mehmet Bağ (67) da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Payas Emniyet Müdürü Mustafa Bağ, geçen yıl 7 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Bağ'ın Mersin'de yaşayan turizmci ağabeyi Mehmet Bağ'ın da görülen semptomlar üzerine gittiği hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedavi görürken durumunun kötüye gitmesi üzerine 17 Şubat'ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bağ, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Bağ'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti
Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti
Koronavirüse yenik düşen ilçe emniyet müdürünün ağabeyi de hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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