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Koronavirüse yakalanan Vahide bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi

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Koronavirüse yakalanan Vahide bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi

GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedavisi gören 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman (25), bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi.

GÜMÜŞHANE (DHA) - GÜMÜŞHANE'de koronavirüs tedavisi gören 9 aylık hamile Vahide Bozer Yaman (25), bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Memur olan Yaman'ın hamile olduğu için aşı yaptırmadığı belirtildi.

Gümüşhane SGK İl Müdürlüğü'nde çalışan Vahide Bozer Yaman, geçen haftalarda doğum iznine ayrılıp Adana'ya gitti. 2 hafta önce burada rahatsızlanan ve hastaneye başvuran Yaman'ın, yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Yaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Tedaviye cevap vermeyen Yaman'ın karnındaki erkek bebeği sezaryenle alındı. Sezaryenin ardından entübe edilen Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bugün memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verilen Yaman'ın, hamileliği nedeniyle aşı yaptırmadığı belirtildi.


Koronavirüse yakalanan Vahide bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitirdi

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Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Son Dakika Haberleri

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