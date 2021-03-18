Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı
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Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı

18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:09
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hazar durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.

Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

VİRÜS MEVLİTTE BULAŞTI

Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.

Haber Yorumları (3)
KRDZ: Rabbim şifasını versin, tüm hastalarımıza da inşallah. .
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BİLGİLİ: akıllı olun biraraya gelmyin işte sonucu. covid mevlit başsağlığı cenaze parti gece küukubu futbol falan dinlemez. laftan anlamayanın hakkı kötektir. sonra pişman olursunuz öksüz kalırsiınz öksüz bırakırsınız normalleşme yalanlarına kanmayın
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DADAŞ BUROŞ: İsmail hazarı severim adamdır mesleğini taşıyan adam. Şöhreti taşıyan adam iyilere oluyor ne oluyor sa ALLAH Şifasını versin
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