Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı
18.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:09
Koronavirüse yakalanan Türk halk müziği sanatçısı İsmail Hazar durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı.
Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.
VİRÜS MEVLİTTE BULAŞTI
Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.