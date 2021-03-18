Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

VİRÜS MEVLİTTE BULAŞTI

Nefes almakta güçlük çeken Hazar'ın solunum ünitesine bağlandığı belirtildi. İsmail Hazar'ın koronavirüsün kendisine gittiği bir mevlitten bulaştığı tahmin ediliyor.